Нападение стаи собак на девочку в Волгограде попало на видео В Волгограде стая собак едва не растерзала девочку на детской площадке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стая бездомных собак едва не растерзала маленькую девочку в Волгограде, сообщает портал V1.RU. Инцидент произошел утром 3 июня на детской площадке в ЖК «Родниковая Долина». На помощь ребенку пришел сотрудник управляющей компании, который находился рядом.

Это произошло сегодня утром на улице Добрушина. Мы с детьми маленькими гуляли во дворе, катались на качелях. Собаки сидели недалеко от нас на газоне. Спокойные вроде были. Мы уже стали уходить с площадки, вышли из двора, как услышали детские крики «Помогите!» и лай собак. Просто ужас. Мы стоим с колясками с грудными детьми, к нам девочка бежит вся в слезах, на улице никого нет. За ней 5 или 6 собак гналось. Хорошо, что подбежал работник УК и разогнал их, — рассказала очевидец события.

В управляющей компании журналистам сообщили, что им не поступало жалобы о нападении собак на ребенка, но работники уже посмотрели ролик, который появился в социальных сетях. Тем не менее УК обратилась к МБУ «Северное» для решения вопроса с безнадзорными животными.

29 мая 13-летнего школьника в селе Прикумское Ставропольского края покусала стая бродячих псов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности.