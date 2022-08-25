В Волгограде сняли с показа скандальный спектакль «Подьем»: в Волгограде сняли с показа премьеру спектакля «Страсти по Тилю» из-за «призывов к революции»

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В Волгограде сняли с показа спектакль «Страсти по Тилю» в Новом экспериментальном театре (НЭТ), сообщает «Подъем». По предварительным данным, спектакль отменили из-за «призывов к революции», однако в городском комитете по культуре утверждают, что премьеру не отменили, а перенесли.

Ничего такого нет, технический перенос. Никто ничего не отменял, — приводит «Подъем» слова чиновника.

По словам директора НЭТ Ангелины Шершень, причиной переноса стала просрочка с поставкой светового оборудования из-за санкций и увольнение двух артисток, одна из которых была занята в главной роли.

При этом отмечается, что кулуарно директор заявила сотрудникам, что сигнал о снятии поступил от властей. Она уточнила, что точной даты премьеры пока нет, она запланирована на начало 2023 года.

На проблему обратила внимание журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

По кулуарам директор театра Ангелина Шершень довела до всех, что спектакль сняли якобы за то, что там есть, внимание: призыв к революции. Абсурд. Спектакль о преследовании инакомыслящих и борьбе за свободу отменяют за месяц до премьеры, — написала она.

Ранее главный режиссер театра «Сфера» Александр Коршунов заявил, что перечислил средства с одного из спектаклей в Фонд помощи женщинам и детям — вынужденным беженцам из Донбасса. Он подчеркнул, что театр принимает немало гостей из ДНР и ЛНР, желающих посетить их спектакли.