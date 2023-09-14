В Волгограде проведут проверку из-за школьника, забытого на остановке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Волгоградской области начала расследование после сообщения о том, что водитель автобуса «Волгоград — Котово» забыл 13-летнего пассажира на дороге после одной из остановок, заявили в пресс-службе ведомства. Мальчика заметили прохожие и передали сотрудникам полиции.

По предварительным данным, вечером 10 сентября 2023 года 13-летний подросток следовал на автобусе «Волгоград — Котово» из областного центра в г. Котово. В ходе остановки около пос. Горноводяное Дубовского района мальчик вышел из транспорта. Впоследствии водитель автобуса продолжил движение, не дождавшись несовершеннолетнего пассажира, вещи которого остались в транспортном средстве. Обнаруженный прохожими мальчик был передан сотрудникам полиции, — заявили в прокуратуре.

Позже его тетя, проживающая неподалеку, забрала ребенка на ночлег. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского вмешательства.

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