В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

На заводе по производству радиаторов в Волгограде произошел взрыв, передает ТАСС. По информации агентства, один человек погиб, еще один ранен. По предварительным данным, взорвался порошок алюминия. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13:32 по местному времени.

Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошел, — рассказали в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

Как сообщили NEWS.ru в региональном главке МЧС, после взрыва произошло возгорание.

В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 кв.м. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Причина пожара — устанавливается, — сказали в ГУ МЧС по области.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железной дороге в регионе. По его словам, сдетонировало взрывное устройство. Это произошло между Новозыбковом и Злынкой. Глава региона добавил, что в результате инцидента оказались повреждены железнодорожные пути. Никто не пострадал.

В октябре на территории ТЭЦ-2 в Калининграде взорвался пункт подачи газа, что привело к гибели одного человека и ранению еще двоих. Сообщалось, что двое пострадавших получили ожоги второй и третьей степени.