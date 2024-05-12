В Волгограде при столкновении фуры с автомобилями пострадали люди МВД РФ: четыре человека пострадали при ДТП с тремя автомобилями в Волгограде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Советском районе Волгограда, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля JAC.

Водитель, управляя грузовым автомобилем «Джак», напротив дома 361 по ул. Максимовский разъезд не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину «ГАЗель». После чего «ГАЗель» совершила наезд на автомобиль «ВАЗ-2110», — говорится в сообщении.

Пострадавших мужчин госпитализировали, отметили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с легковушкой и внедорожником. Как писала «Фонтанка», предположительно, виновником аварии является уроженец Узбекистана, который был в нетрезвом состоянии. Удар оказался такой силы, что один из автомобилей отбросило на обочину, после чего он загорелся.

До этого в Донецке произошло ДТП с легковушкой и автобусом, в результате которого погибли два человека. Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, вылетел на встречную полосу из-за резкого поворота и столкнулся лоб в лоб с пассажирским транспортным средством. От удара у легковушки оторвало крышу.