В Волгограде похоронили мужчину, убитого из-за ссоры в родительском чате

https://static.news.ru/photo/484e2f3e-1e9b-11eb-ab3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Роман Гребенюк, скончавшийся после избиения, причиной которого стала ссора в родительском чате, похоронен в Волгограде. Об этом рассказала его коллега Екатерина Лаврентьева.

Церемония прощания прошла на Дмитриевском кладбище, похоронили же Романа на Краснооктябрьском кладбище. Проститься с Гребенюком пришли не только его близкие, друзья и коллеги, но также и жители Волгограда, не оставшиеся равнодушным к трагедии.

Мы попрощались с Романом. Пришло очень много людей, даже те, кто не знал Рому. Большое всем спасибо за поддержку, — приводит слова Лаврентьевой РИА Новости.

23 октября Роман Гребенюк был госпитализирован после того, как его избили в банке. Нападавшим оказался Арсен Мелконян — брат женщины, с которой у Романа произошёл конфликт в родительском чате. По одной из версий следствия, она сама обратилась к брату с просьбой наказать человека, якобы нанёсшего ей оскорбление.

Гребенюк попал в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому и, несмотря на усилия врачей, скончался 1 ноября. Арсен Мелконян арестован до 24 декабря. Отмечается, что его защита обжаловала меру пресечения и попросила отпустить его под домашний арест. Адвокат Мелконяна пояснил, что его подопечный написал явку с повинной и готов нести ответственность за содеянное.

Роман Гребенюк был отцом-одиночкой, он воспитывал 12-летнюю дочь, также на его иждивении находился 90-летний дедушка. Как сообщал NEWS.ru адвокат потерпевшей стороны по делу об убийстве мужчины, Шота Горгадзе потребовал от армянской диаспоры не вмешиваться в расследование. Он призвал задуматься, как обеспечить ребёнка до её восемнадцатилетия.