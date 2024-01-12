В Волгограде пенсионерка сварилась в кипятке в ванной В Волгограде пенсионерка упала в ванную с кипятком и умерла от 25% ожогов тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Волгограда получила 25% ожогов тела и скончалась в реанимации после падения в ванную с кипятком, передает издание V1.RU. По его данным, врачи сутки боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не смогли.

Поступила 8 января в реанимацию в тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, скончалась в условиях реанимации, — говорится в сообщении.

Женщине было 84 года. По данным следствия, она упала в ванную, наполненную кипятком, по неосторожности. Ее доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени, она умерла в реанимации 9 января.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила ожоги и умерла из-за прорыва горячей воды в душе. Женщина принимала душ, когда из крана полился кипяток. Причиной прорыва воды стала неисправная сантехника. Медики доставили потерпевшую в шоковом состоянии в больницу, там ей диагностировали ожоги 80% тела разной степени тяжести. Врачам не удалось спасти жизнь петербурженки, она скончалась в больнице в день происшествия.

До этого в Москве повар в детском саду едва не сварилась заживо, уронив бак с кипящей водой. Женщина получила ожоги левой стопы, правой руки и поясницы. Она снимала с плиты емкость с кипятком, оступилась и уронила ее.