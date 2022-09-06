В волгоградской школе № 33 открылся первый класс, куда вошли только дети мигрантов из СНГ, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора образовательного учреждения Елену Елизарову. Отмечается, что детей будут обучать по особой программе Минобразования.

В этом году у нас необычный набор. Я уверена, что было принято правильное решение — образовать два класса: 1-й «Е» и 1-й «Ж». Один из классов — это дети мигрантов из стран ближнего зарубежья, мало говорят по-русски, так называемые инофоны. Родители тоже не все говорят по-русски. Приходилось индивидуально им помогать, кто-то приходил с переводчиками. Они предоставили весь пакет документов, там всё в порядке было. Мы принимали всех детей, — рассказала Елизарова.