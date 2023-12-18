В Волгограде осудили военных, заплативших за уклонение от участия в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный суд в Волгограде вынес решения по пятерым военнослужащим, которые дали взятки и.о. командиру батальона, с целью избежать повторного участия в специальной военной операции, пишет «Коммерсант». Издание узнало, что троим из обвиняемых предложили изменить квалификацию с учетом предложения обвинения от государственной стороны.

Их деяние, изначально оцененное статьей 291 часть 3 Уголовного кодекса России (предоставление взятки должностному лицу за явно незаконные действия), было переквалифицировано на более мягкую статью 291 часть 2. Еще одному из подсудимых изменена квалификация на часть 1 той же статьи. Однако прокуратура не выступила с просьбой о переквалификации обвинения в отношении пятого подсудимого — Владислава Колганова.

На момент рассмотрения дела в суде Колганов уже не находился в рядах вооруженных сил. Ему назначили два года колонии и штраф пятикратный размеру взятки — 750 тысяч рублей. Остальные обвиняемые получили штрафы от 150 до 750 тысяч рублей, при этом двое из них получили условные сроки.

Издание также отмечает, что командир батальона, сотрудничавший с военным следствием, признал, что предложил ряду военнослужащих, уже участвовавших в боевых действиях, уклониться от повторной отправки на фронт за деньги. Однако уголовного дела в отношении него в картотеке гарнизонного военного суда не нашлось. Защитник Колганова, Евгений Вовк, заявил изданию, что он не знаком с результатами расследования, касающегося получателя взятки.

Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет. По его словам, более 244 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО, ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ. Поток желающих защищать Родину, добавил президент, не прекращается.