В Волгограде опровергли отсутствие учителя в классе с детьми мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Администрация Волгограда опровергла факт отсутствия учителя в классе с детьми мигрантов, плохо говорящими на русском языке, сообщила ТАСС пресс-служба мэрии города. Из-за появления недостоверной информации готовят обращение в прокуратуру.

Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве. <...> По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кто именно ведет уроки — в администрации не уточнили.

Ранее появилась информация, что в Волгограде в МОУ СОШ № 33 классная руководительница отказалась от детей — выходцев из стран СНГ. В 2022 году руководство школы в поселке Аэропорт приняло решение объединить детей из СНГ с низким уровнем знания русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе. Это возмутило родителей учеников 1 «Ж» класса, которые заявили, что «отделение от русскоговорящих школьников помешает социализации и интеграции в российское общество». В классе учатся 14 детей.

По данным сотрудников школы, классная 1 «Ж» просто ушла. В прошлом она признавала, что работать в подобных классах тяжело. Женщина также отмечала, что что существуют проблемы и в общении с родителями детей.