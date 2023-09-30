В Волгограде инструктор по стрельбе решил показать студентке свое «оружие» SHOT: в Волгограде инструктор по стрельбе домогался студентки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала в Волгограде инструктора по стрельбе, который домогался студентки местного техникума, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина сознался в содеянном. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в Волгоградском строительном техникуме, где первокурсница записалась на секцию по стрельбе из пневматического оружия. Вскоре она отказалась посещать занятия. Как выяснилось, ее домогался 52-летний тренер. Во время инструктажа его рука постоянно «соскальзывала» ниже спины, а затем, как утверждает Telegram-канал, мужчина перешел к более настойчивым мерам.

Когда девушка рассказала о произошедшем матери, та обратилась в полицию. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и отстранили от занятий. По данным SHOT, у тренера есть 19-летняя дочь.

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