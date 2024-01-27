Игры с веревкой привели к смерти волгоградской второклассницы В Волгограде второклассница задохнулась во время игр с веревкой

В Волгограде ученица второго класса погибла, играя с веревкой рядом со шкафом, сообщает портал V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Правоохранительные органы начали проверку.

Девочка просто играла. Она попыталась залезть на шкаф, а на нем висела веревка. <...> По предварительным данным, она упала со шкафа и зацепилась за эту веревку, когда падала. Помочь ей уже не смогли, — рассказал источник V1.RU.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что девочка запуталась в поясе от пальто, но источник V1.RU утверждает, что на месте трагедии нашли лишь веревку. По данным СМИ, инцидент произошел 26 января в квартире на Горнополянском разъезде.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Нижегородской области. Трагедия произошла в деревне Нечаево Борского района. Предполагается, что к возгоранию могла привести неисправность печного или электрического оборудования дома. Их родители были госпитализированы с ожогами.

До этого о похожем случае в Красноярском крае. Там в результате пожара в частном доме погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Их бабушка была госпитализирована с ожогами.