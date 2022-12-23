В Волгограде автобус с рабочими врезался в опору путепровода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде пассажирский автобус «ПАЗ» врезался в опору путепровода, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, автобус перевозил рабочих промышленного предприятия, водитель и пятеро пассажиров были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции.

Инцидент произошел около 07:30 23 декабря напротив дома № 59к по улице 40 лет ВЛКСМ. 60-летний водитель автобуса не справился с управлением и влетел в опору путепровода. Сейчас движение на участке дороги производится в штатном режиме.

На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции Красноармейского района. Движение осуществляется в штатном режиме. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Волгоградской области кот стал причиной ДТП, в котором пострадали люди. Три человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в Киквидзенском районе на автодороге Самойловская — Шумилинская.

Водитель автомобиля УАЗ заметил на проезжей части кота и попытался его объехать. Однако он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Помимо водителя в автомобиле находились двое пассажиров.