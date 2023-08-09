В Волгограде арестовали мать, заморившую сына голодом

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В Волгограде избрали меру пресечения матери, которая заморила девятимесячного сына голодом. Краснооктябрьский районный суд арестовал ее до 7 октября. Волгоградка оправдала произошедшую трагедию чувством одиночества — ее муж уехал в зону специальной военной операции на Украине, сообщает KP.RU.

Как уточняет издание, обвиняемая неохотно отвечала на вопросы журналистов. Она подтвердила, что хотела бы все вернуть назад или исправить. Кроме того, отмечается, что из зоны спецоперации в город вызвали отца погибшего ребенка.

О гибели младенца стало известно 8 августа. Девятимесячный мальчик несколько дней был один в квартире, оставшись без воды и еды. Выяснилось, что мать оставила сына еще 3 августа — она положила ребенка на полу в квартире и больше домой не возвращалась. Следователям женщина рассказала, что уехала отдыхать. 7 августа труп мальчика нашла бабушка, пришедшая навестить внука и дочь. Известно, что у обвиняемой есть еще двое детей, которые проживают на другом конце Волгограда. Соседи рассказали изданию, что мать не выходила с ребенком на прогулки, а из ее квартиры постоянно громко играла музыка. Они уточнили, что двух других детей обвиняемой никогда не видели.

В марте был арестован блогер-сыроед Максим Лютый, сын которого умер из-за пневмонии и истощения в возрасте месяца. Следователи выяснили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, тем самым пытаясь перевести новорожденного на питание солнцем.