В Волгограде 300 риелторов хотят приехать к зачинщице конфликта в чате

https://static.news.ru/photo/1964c256-1c56-11eb-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Роман Гребенюк Фото: Светлана Гребенюк/vk.com

Риелтор Роман Гребенюк был избит, а затем скончался после ссоры в родительском чате волгоградской школы № 36. Его коллеги хотят приехать к дому зачинщиков конфликта, чтобы привлечь внимание общественности к совершённому преступлению.

Весь город возмущается. Если полиция будет молчать и не будет ничего предпринимать по поводу них, значит, будем действовать по-другому, — рассказала изданию «Подъём!» коллега погибшего Анжелика Бочкова.

Она подчеркнула, что сообщество риелторов, в котором 300 человек, не оставят эту ситуацию. Погибший мужчина не был конфликтным, у него на иждивении были престарелый дедушка и дочь.

Настолько светлый человек был, настолько порядочный. Характеризует его то, что он сам воспитывает 12-летнюю дочь и на нём ещё был дедушка 90-летний, который в нём души не чаял, — подчеркнула женщина.

Конфликт в чате начался со спора родителей о тестах, которые задали детям в школе. Погибший повздорил с женщиной по имена Анна, затем к конфликту подключился её супруг Арсен, который стал угрожать мужчине.

Как писал NEWS.ru, брат Анны устроил засаду на обидчика в банке, где нанёс Гребенюку несколько ударов кастетом по голове. Пострадавший скончался, не приходя в создание. Нападавшего задержали.