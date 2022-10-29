Следовавшее в Иран грузовое судно село на мель под Астраханью

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Сухогруз «Омский-117»

Судно, направлявшееся в иранский порт Амирабад, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области, передает ТАСС. Экипаж сухогруза состоит из 13 человек, никто из них не пострадал. На судне есть запас еды и воды на 10 суток.

29 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (Икрянинский район, в районе селе Вахромеево), сел на мель сухогруз «Омский-117», груз — ячмень. Маршрут следования: порт Астрахань — порт Амирабад (Исламская Республика Иран), — говорится в сообщении.

24 октября танкер «Суздаль» столкнулся с моторной лодкой на реке Дон в районе разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Во время ЧП на маломерном судне находились трое мужчин, никто не пострадал. По словам очевидца, в момент столкновения двое мужчин выпрыгнули из лодки и поплыли к берегу.

Ранее на Волге в Кстовском районе моторная лодка столкнулась с баржей. По данным источника, в результате аварии пострадали три пассажира лодки, их госпитализировали.