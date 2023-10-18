В военном госпитале в Балашихе нашли разведывательный дрон Mash: в военном госпитале Бурденко в Балашихе нашли дрон-разведчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщает, что в подмосковной Балашихе на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко обнаружили разведывательный дрон. По информации канала, к беспилотнику была прикреплена камера, однако взрывчатка при нем найдена не была. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным Mash, беспилотник с камерой нашел сотрудник частного охранного предприятия «Гром», отвечающий за безопасность военного госпиталя. В публикации говорится, что БПЛА находился в прогулочной части больничного комплекса, в 300 метрах от главного корпуса. По сведениям канала, беспилотник был изъят, эвакуация не потребовалась, по факту произошедшего проводится проверка.

Накануне Mash сообщал, что в одной из деревень Карачевского района Брянской области был найден украинский беспилотник, оснащенный видеокамерой. По данным канала, дрон упал у железной дороги недалеко от границы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников пытались атаковать Крым. Все они были уничтожены. Глава региона поблагодарил военных «за четкую и слаженную работу», а также призвал крымчан соблюдать спокойствие. Тем временем Минобороны России эту информацию пока не комментировало.