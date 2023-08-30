В водах Краснодарского края нашли обломки БПЛА Оперштаб Кубани сообщил о найденных в Витязевском лимане обломках беспилотника

Фото: etro Poroshenko via globallookpress.com

В водоеме Витязевский лиман в Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотника, сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба оперштаба Кубани. По данным ведомства, устройство было гражданским. Найденный дрон отправили на экспертизу. В 18 км от водоема находится город Анапа.

Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА. Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано, — говорится в сообщении оперштаба Кубани.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

SHOT пишет, что в это же время силы ПВО сбили беспилотник вблизи деревни Пищалово Калужской области, на месте падения дрона образовалась семиметровая воронка. Жертв также удалось избежать. Также губернатор региона Владислав Шапша сообщил об атаке беспилотника на Дзержинский район Калужской области.

Ранее сообщалось о взрыве в здании городского Следственного управления СК России в Брянске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.