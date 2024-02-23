Мужчина пришел к дочери в детский сад и умер в туалете «Фонтанка»: в туалете детского сада Петербурга обнаружили труп мужчины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В туалете детского сада Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружили труп мужчины, им оказался один из родителей, сообщает «Фонтанка». По данным издания, смерть оказалась внезапной, ее причины устанавливаются.

Инцидент произошел утром 22 февраля. Погибший, которому было 36 лет, являлся отцом одной из воспитанниц учреждения. Он зашел в уборную комнату помыть лицо и скоропостижно скончался. Причины смерти мужчины предстоит установить.

Ранее пассажир рейса Баку — Москва умер по прибытии в аэропорт Шереметьево, у мужчины оторвался тромб, предварительно, из-за резкого перепада давления во время посадки в российской столице. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть мужчины. Врачи диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии.

В феврале в Норильске возбудили уголовное дело после смерти 62-летнего местного жителя с инвалидностью, которого водитель такси отказался везти в больницу. Мужчина добрался до лечебного учреждения на другой машине, после чего скончался.

До этого стало известно о смерти в Перми 20-летней местной жительницы, которую сбило колесом фуры на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Инцидент произошел 16 февраля, у грузовика МАЗ во время движения отсоединилось колесо. Шина отлетела и сбила 36-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, стоявших на обочине.