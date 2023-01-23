В Ужуре школьница чуть не покончила с собой, потому что ей запретили гулять

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В Ужуре Красноярского края школьница попыталась покончить с собой из-за запрета матери пойти гулять, сообщает Kras Mash. По информации Telegram-канала, в случившемся разбираются инспекторы ПДН.

Инцидент произошел 20 января. Девочка принесла из школы двойку, за что мама решила ее наказать — не отпустила гулять с друзьями. После запрета родительницы семиклассница расстроилась, заперлась в комнате и попыталась покончить с собой.

Девочку спасло то, что мама заметила первые симптомы отравления и вызвала скорую. В больнице школьницу откачали. В настоящее время с ней всё хорошо, она находится под наблюдением врачей.

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