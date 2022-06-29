В Усть-Лабинске женщины осквернили мемориал малолетним узникам концлагерей

Фото: culttourism.ru

В Усть-Лабинске Краснодарского края две женщины осквернили мемориал малолетним узникам концлагерей, передает Telegram-канал «Подъем». Они пришли к памятнику и забрали несколько мягких игрушек, раскидав остальные.

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили, что в полицию никто не обращался. Тем не менее полицейские начали проверку по данному факту.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, пожарившего курицу на Вечном огне мемориального комплекса на Комсомольской улице, где расположено захоронение более 600 красноармейцев. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.