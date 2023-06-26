В Усть-Лабинске на 14 суток арестовали мотоциклиста, сбившего подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края в мировом суде на 14 суток арестовали 59-летнего мотоциклиста, который сбил в местном парке подростка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Судья назначила наказание по статье о сокрытии с места ДТП.

Судьей мирового суда Усть-Лабинского района 59-летнему водителю мотоцикла за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, назначено наказание в виде 14 суток административного ареста, — сообщила Волк.

Инцидент произошел вечером 25 июня возле озера Копытце и попал на камеру внешнего видеонаблюдения. На кадрах видно, как у ребенка укатился мяч и он выбежал за ним на дорогу, в этот момент на него на полной скорости наехал мотоцикл.

Вечером 25 июня водолазы достали тело девочки из озера Каверино в Волоколамске. Известно, что 15-летняя школьница в этот день отмечала день рождения и отправилась с подругой на прогулку к водоему. Они решили проверить температуру воды, но не удержались на краю бетонного ограждения и упали в воду. Одна из девочек смогла выплыть на берег, а другая не умела плавать. Подбежавшие на помощь очевидцы не смогли найти подростка в воде.