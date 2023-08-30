Рецидивист облил кислотой бывшую возлюбленную В Усть-Лабинске рецидивист из ревности облил кислотой бывшую возлюбленную

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция в Усть-Лабинске задержала мужчину, который облил кислотой свое бывшую возлюбленную, сообщает пресс-служба краевого управления МВД в Telegram. Злоумышленник был задержан по горячим следам после сообщения медиков Центральной районной больницу, куда поступила 21-летняя пострадавшая.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника, облившего кислотой потерпевшую. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области, данное преступление он совершил на почве ревности, — сообщили в МВД.

Девушке диагностировали ожог тела. Все материалы по инциденту собраны для принятия процессуального решения.

В августе сообщалось, что в Москве 31-летний сотрудник полиции на протяжении трех месяцев слал угрозы своей бывшей возлюбленной, бортпроводнице компании «Аэрофлот». Пара познакомилась в аэропорту Шереметьево, где оба работали. У них завязался короткий роман, но девушка решила разорвать отношения. В результате мужчина уволился по собственному желанию, но продолжил писать бывшей партнерше. Он угрожал девушке увольнением из компании, а спустя три месяца пригрозил, что обольет ее кислотой.