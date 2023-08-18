В Усть-Илимске загорелся гипермаркет

Фото: МЧС РФ

Здание гипермаркета загорелось в городе Усть-Илимске, расположенном в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, всего в ликвидации возгорания задействованы 18 человек.

В 09:15 в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. <...> Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что семь человек сумели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания до прибытия экстренных служб. По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

В минувший четверг, 18 августа, в Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-арена, расположенная на улице Степана Разина. По данным пресс-службы МЧС России, пожар площадью 10 квадратных метров возник на шестом этаже, загорелдись лакокрасочные материалы и утеплитель. До прибытия спасательных служб со стройплощадки эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.