В уссурийском зоопарке завелись патагонские зайцы

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В зоопарк «Чудесный» в городе Уссурийске Приморского края привезли пару патагонских зайцев, сообщает ОТР. Животные, перебравшиеся на постоянное место жительства в Приморье, также известны как мары и являются выходцами из Южной Америки.

Издание отмечает, что эти грызуны имеют размеры примерно со среднюю собаку и являются дальними родственниками морских свинок. Патагонские зайцы отличаются высокой скоростью бега, также они отлично прыгают. Кроме того, животные известны своей верностью: семейные пары они создают на всю жизнь.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая». Это связано с тем, что большая панда Диндин выводит своего недавно родившегося детеныша по кличке Катюша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

Также сообщалось, что юная панда Катюша в Московском зоопарке смогла взойти на гору из бревен. Видеозапись опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На кадрах видно, как животное покоряет гору, после чего скатывается с нее вниз головой.