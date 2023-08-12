В Уссурийске прорвало дамбу, останавливавшую паводок

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

В Уссурийске прорвало дамбу, которая была построена специально для сдерживания паводка, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы города. Накануне в регионе выпала практически месячная норма осадков.

Прорвало, да, дамбу. <...> Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела, — рассказали в диспетчерской службе.

В пятницу, 11 августа, в прокуратуре Приморского края сообщали, что в Уссурийском городском округе за день выпало 117 миллиметров осадков. По данным Примгидромета, месячная норма осадков в регионе составляет 120-130 миллиметров. В субботу утром местные спасатели сообщили об отсутствии проезда в села Богатырка и Монакино городского округа. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий. Эвакуированы порядка 200 человек.

Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Сообщалось, что под влиянием тайфуна «Ханун» и полярного фронта во второй половине недели в регионе может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем выпавших осадков наблюдался в Уссурийске, режим ЧС был введен в семи муниципалитетах. В ночь на субботу режим ЧС ввели также в городе Спасске. По данным МЧС, в настоящее время водой от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома, 40 участков дорог.