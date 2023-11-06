В Уссурийске обстреляли припаркованную у магазина иномарку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа неизвестных открыла стрельбу по автомобилю Land Cruiser в Уссурийске, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, инцидент произошел на парковке около магазина «Ветеран». В результате происшествия пострадал как минимум один человек — мужчина 30 лет.

В публикации уточняется, что ему помогли очевидцы. Они не стали вызывать скорую помощь и увезли пострадавшего в больницу самостоятельно. По предварительной информации, он получил ранение в живот. О его состоянии пока ничего не известно.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала шестерых человек, которые устроили стрельбу в рюмочной на Сенной площади. У них изъяли травматический пистолет. По предварительной информации, один из участников конфликта сделал не менее четырех выстрелов, после чего у него отобрали оружие. На допросе подозреваемый утверждал, что стрелял в воздух и в землю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Также сообщалось, что в петербургском метро три школьника выстрелили в мужчину из газового пистолета. Несовершеннолетние были задержаны сотрудниками полиции сразу после происшествия. Следственными органами СК России по Петербургу начата процессуальная проверка по статье «Хулиганство».