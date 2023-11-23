В Уссурийске хозяева оставили собаку на несколько дней в машине

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В Уссурийске хозяева оставили пса в машине. Как рассказал очевидец в беседе с NEWS.ru, собака заперта в транспортном средстве уже несколько дней, ее никто не забирает.

По его словам, владельцы автомобиля на замечания окружающих никак не реагируют. Неизвестно, чем животное питается и кормят ли вообще его.

Ранее сообщалось, что петербуржцы обратились в полицию с жалобой на соседей, чей пес породы ретривер на протяжении четырех лет живет в автомобиле во дворе на улице Кушелевской. По словам местных жителей, пес очень сильно линяет и у него «стеклянный взгляд». Владельцы ежедневно выгуливают его и сажают обратно в машину.

В свою очередь депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что хозяина собаки необходимо наказать. Он также призвал прокуратуру провести проверку бездействия полицейских.

До этого Тверской суд Москвы назначил штраф зоозащитнице Наталье Кошанской, принимавшей участие в спасении кота из закрытого внедорожника в центре российской столицы. Ее оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Кошанская хотела забрать спасенного кота себе, однако этому воспротивились сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.