В УрГЭУ сочли за слухи слова арабских студентов о «свиньях русского народа» Ректор УрГЭУ отрицает факт межнационального конфликта в вузе

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В Екатеринбурге между студентами-россиянами и иностранцами в общежитии УрГЭУ возник конфликт из-за грубых комментариев в соцсетях. Один из националистических Telegram-каналов опубликовал скрины сообщений от студентов-мигрантов, где те упоминают такие фразы, как «свиньи русского народа» и «мы приезжаем в Россию трахать девушек». Ректор УрГЭУ Яков Силин в комментарии Ural Mash назвал слухами сообщения о конфликте в вузе.

Я сейчас в командировке нахожусь. Слухи какие-то собираете. Если бы что-то было, я бы уже знал, — сказал Силин.

Ural Mash публиковал видео, на котором студенты выясняют отношения друг с другом. При этом иностранцы, ругаясь с россиянами, продолжали использовать родной язык.

По данным Ural Mash одного из иностранцев уже выдворили из россии за агрессию. В комментариях он предлагал показать, как "работают настоящие террористы". Известно, что однажды студенты попытались вломиться в женскую комнату, откуда им сделали замечание из-за шума. председатель местного профкома уточняет, что профоцируют развитие конфликта обе стороны.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летнего студента Охтинского колледжа избили из-за надписи на футболке на английском языке. Юноша был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга. СМИ писали, что поводом для конфликта, в котором студент получил травмы, стала англоязычная фраза на одежде, содержащая слово white («белый»).