В российский лицей нагрянули силовики из-за шутки в Telegram Е1.ru: в лицей Екатеринбурга нагрянули ФСБ и полиция из-за шутки в Telegram

Фото: НАК

В лицей № 109 в Екатеринбурге приехали сотрудники полиции и ФСБ после публикации в мессенджере Telegram информации о том, что в учебном заведении произойдет теракт. Автор сообщения в подтверждение своих слов выложил фотографии оружия и соответствующей экипировки. После проверки оказалось, что пост был чьей-то шуткой, передает уральский портал Е1.ru.

По информации издания, тревогу забили учащиеся лицея, которые после публикации сообщений связались с родителями. Те в свою очередь вызвали правоохранителей. Однако после того как сотрудники ФСБ и полиции приехали на место и разобрались в ситуации, выяснилось, что произошедшее могло быть шуткой. В данный момент жизни учащихся ничто не угрожает, заверили в МВД.

Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов, — прокомментировал инцидент пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Представитель полиции попросил родителей и учащихся не поддаваться панике. Между тем автору поста может теперь грозить до пяти лет тюремного заключения.

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