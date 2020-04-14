В Ульяновской области умер первый пациент с коронавирусом

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68-летняя женщина, приехавшая из Москвы в Ульяновск, скончалась в местной больнице. Медики диагностировали у неё коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Как отметили в штабе, пенсионерка проживала в столице с 2019 года. Приехав в Ульяновск, женщина почувствовала себя плохо, но к врачам обратилась только 8 апреля. Этот же день её забрали в инфекционное отделение ЦГКБ с пневмонией. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

Во вторник её состояние резко ухудшилось и пациентку подключили к ИВЛ.

На фоне проводимой интенсивной терапии наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были успешны, но после непродолжительного периода стабилизации повторно наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были безрезультатны и в 10.45 (9.45 мск) была констатирована смерть, — сказано в сообщении.

Как только женщина попала в больницу, её изолировали в специальный бокс, а лечение проводилось по установленному порядку. В штабе отметили, что персонал действовал, соблюдая все необходимые меры профилактики при работе с особо опасными инфекциями.

Все, с кем она контактировала, установлены и находятся под наблюдением врачей. Всего в Ульяновской области сейчас подтверждены 86 случаев коронавируса.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2 774 больше. 1 470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи рассказали о состоянии Надежды Бабкиной. Она находится на искусственной вентиляции лёгких, у неё поражена значительная часть дыхательных органов.