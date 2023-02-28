В Ульяновске загорелось двухэтажное здание автосервиса

Фото: Главное управление МЧС России по Ульяновской области

В Ульяновске произошел пожар в двухэтажном здании автосервиса, огонь раскинулся на площадь примерно в 1,7 тысячи квадратных метров, рассказали в беседе с NEWS.ru представители регионального управления МЧС. К настоящему времени возгорание уже ликвидировали. По информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Загорание произошло в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса. Сотрудники эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар сперва был локализован на площади 1680 квадратных метров. К настоящему моменту огонь ликвидирован, — рассказали в МЧС.

Сотрудники ведомства добавили, что специалисты устанавливают причину возгорания.

23 февраля в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями.

Владельцем сгоревшего дома является 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.