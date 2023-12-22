В Ульяновске полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов в кальянной «112»: полицейский ранил троих хулиганов из травматического пистолета

В Ульяновске агрессивные посетители кальянной напали с ножом на капитана полиции, сообщает Telegram-канал «112». Сотруднику МВД пришлось применить против них личный травматический пистолет.

Инцидент произошел в заведении «Дуть» на улице Федерации. Полицейский отдыхал там со своим коллегой и другом, а за соседним столиком находилась компания молодых людей, которые вели себя вызывающе. В какой-то момент они начали оскорблять официанта заведения. Полицейский вступился за него, что стало поводом для драки.

Офицер попытался погасить конфликт и направился к туалету, буйные гости заведения последовали за ним и один из них напал на полицейского с ножом. После того, как ему порезали одежду, капитан применил травматический пистолет. В результате трое нападавших получили ранения и были госпитализированы. В отношении них проводится проверка, поскольку в ходе конфликта они упоминали о своей причастности к одной из местных преступных группировок. В отношении полицейского также проводится проверка.