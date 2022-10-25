В Ульяновске подросток планировал атаковать школу Силовики задержали 17-летнего жителя Ульяновска, планировавшего устроить шутинг в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали 17-летнего жителя Ульяновска по подозрению в нападении на школу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ульяновской области. В ведомстве указали, что юноша во время учебы в ульяновском колледже публично оправдывал теракты, а также выразил желание совершить массовое убийство школьников в учебном заведении, где раньше учился сам. Отмечается, что для подготовки к преступлению он приобрел боеприпасы, инструкцию по созданию «коктейля Молотова» и план-схему школьных помещений.

Обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично высказывал одобрение террористических актов. Также он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова» и план-схему помещений школы, — говорится на сайте СКР.

Задержанный обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 1 ст. 30 пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что возможное преступление было сорвано при взаимодействии сотрудников Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД России.

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