В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра МЧС: в торговом центре Улан-Удэ ликвидируют пожар площадью 10 тысяч кв метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар площадью 10 тысяч квадратных метров произошел в торговом центре Улан-Удэ, сообщает МЧС России. Огонь охватил крышу ТЦ, по предварительным данным, никто не пострадал.

В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 6 человек. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению огня привлечены 59 специалистов и 18 единиц техники.По имеющимся данным, горит торговый центр «Гвоздь».

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.