В Улан-Удэ задержали облившего краской бюст Героя Советского Союза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники МВД России задержали жителя Улан-Удэ, подозреваемого в порче бюста Героя Советского Союза Сергея Орешкова, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Предполагается, что 46-летний мужчина облил памятник черной краской по заданию куратора.

По версии следствия, житель Улан-Удэ познакомился с куратором в интернете. Он предложил облить памятник Герою СССР Сергею Орешкову за вознаграждение. После выполнения задания и отправки фотоотчета мужчина действительно получил оплату. При изучении переписки следователи пришли к выводу, что задержанный мог планировать еще одну акцию.

Помимо этого при исследовании телефона, изъятого у обвиняемого, следствием обнаружены данные о том, что он тем же способом получил от заказчика новое задание, в рамках которого за денежное вознаграждение готовился совершить еще одно преступление, — рассказали в СК.

Против него было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы, в настоящее время он находится под стражей.

Как сообщалось ранее, в Полтаве снесли памятники поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. В Киеве же был демонтирован памятник советскому космонавту, первому человеку в космосе Юрию Гагарину. От бюста, установленного напротив Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района Киева, остался только постамент. Куда увезли бюст, неизвестно.