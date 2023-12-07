В Улан-Уде приземлился самолет ТУ-204 с загоревшимся двигателем Цыденов: у самолета Ту-204 загорелся двигатель при взлете в аэропорту Улан-Удэ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, сообщил в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, транспортник быстро посадили, пострадавших нет.

В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет, — подчеркивается в его сообщении.

По данным «Известий», когда стало известно о возгорании двигателя у только что взлетевшего транспортника, все службы аэропорта привели в повышенную готовность. Об этом рассказал изданию директор аэропорта Байкал. По его словам, специальная комиссия определит причину инцидента. Им уже заинтересовалась транспортная прокуратура. Также издание показало кадры полета самолета с горящим двигателем.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 с нарушением рулевого управления благополучно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Борт летел из чукотского Певека, в самолете находились восемь человек, никто не пострадал. Telegram-канала «112» уточнил, что причиной внештатной ситуации мог стать отказ триммера руля управления.