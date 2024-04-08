В Улан-Удэ охраннику боулинга вонзили нож в голову из-за замечания Житель Улан-Удэ зарезал охранника боулинга из-за запрета курить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Улан-Удэ местный житель напал на охранника, запретившего ему курить в боулинг-клубе, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Бурятии. По данным ведомства, после этого мужчина вонзил в голову сотрудника заведения нож, а затем скрылся. Его задержали росгвардейцы.

По данным Следкома, 41-летнего посетителя с сигаретой просили пройти в специальное помещение для курения. Однако мужчина отказался, и его выпроводили к гардеробу. Получив верхнюю одежду, он выхватил нож, вонзил его в голову охранника, а затем сбежал.

Пострадавшего госпитализировали. Медикам не удалось его спасти, мужчина скончался в больнице спустя несколько часов. Подозреваемого в убийстве охранника задержали на одной из остановок общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее в Ишиме в Тюменской области местный житель угрожал похожим на ножницы предметом сотрудникам и пациентам местного медицинского учреждения. Мужчину обезвредил персонал больницы. Его удерживали до приезда полицейских. По данным МВД, у нападавшего были травмы, которые он получил, ударившись.

В Сочи мужчина напал на водителя ВАЗ-2105 с металлическим шлагбаумом. По информации Telegram-канала Kub Mash, после этого началась стрельба.