В Улан-Удэ неизвестные устроили погром в тюленариуме

https://static.news.ru/photo/9caff6ae-f298-11ea-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: show_seals/vk.com

В Бурятии неизвестные испортили реквизит и шатёр тренера тюленей Егора Кузьмина. На тюленариум, расположенный в парке «Юбилейный» Улаг-Удэ, напали когда тренер уехал спасать маленького нерпёнка в посёлок Сухая.

Ущерб оказался большим. Злоумышленники в нескольких местах разрезали купол, испортили мячи, с которыми работали животные, стены изрисованы надписями АУЕ (в августе 2020 года это движение признано экстремистской организацией).

На место происшествия была вызвана полиция.

По словам руководителя волонтерской организации «Доброгород» Ольги Шаймардановой, те, кто это сделал, даже не понимают, что натворили. У Егора Кузьмина своих проблем «выше крыши», кончается рыба для тюленей, кроме того, нерпу он лечит и выхаживает на собственные деньги.

Возможно, что для восстановления тюленариума волонтёры объявят сбор средств. В июле «Доброгород» уже помог тренеру, когда у тюленей кончилась рыба. Тогда неравнодушные граждане помогли и за два дня собрали больше 100 тысяч рублей, пишет «МК в Бурятии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что медведь-барибал и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда. Четверо животных пало в ночь с 21 на 22 июля, по предварительной версии причиной гибели обитателей зоопарка стало отравление антигельминтным препаратом. Самец медведя-барибала был долгожителем, в природе этот вид живёт, в среднем, до 20–25 лет, в зоопарке хищник дожил до 31 года. Тюленям было 17, 19 и 27 лет, на свободе они могут дожить до 25–30 лет.