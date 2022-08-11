В Улан-Удэ начали проверку после видео депутата с ездой по кромке Байкала

Фото: unsplash.com

Озеро Байкал

Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, сообщается в Telegram-канале горсовета. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором внедорожник Мельникова под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала.

По данному инциденту мы начали свою депутатскую проверку. Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ, — заявил спикер Чимит Бальжинимаев.

Сам Мельников сообщил, что уже посетил природоохранную прокуратуру, где дал необходимые объяснения, и попросил прощения у земляков. По его словам, в момент съемки за рулем машины был другой человек, он вызван для дачи показаний.

Ранее в Санкт-Петербурге машина депутата Госдумы Михаила Романова перескочила через Благовещенский мост во время его разведения. BMW остановили на стороне Васильевского острова, на водителя оформили протокол за выезд на встречную полосу. Сам депутат рассказал, что решение переехать через мост принимал водитель, а сам он в это время заснул.