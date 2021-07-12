В Улан-Удэ мужчина умер, выпив уксус для засолки огурцов

Житель Улан-Удэ получил химический ожог внутренних органов, выпив укус, оставшийся от засолки огурцов. Медикам не удалось спасти жизнь 52-летнему мужчине, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на СУ СКР республики.

По данным следствия, 25 августа супруга покойного солила огурцы, используя для этого уксусную эссенцию. После засолки она оставила стакан с уксусом на столе. Муж женщины выпил его, решив, что это простая вода.

Почувствовав себя плохо, мужчина позвонил жене. Она пришла домой и вызвала ему скорую. Пострадавшего госпитализировали в республиканскую больницу, где врачи почти пять суток пытались спасти мужчине жизнь. Однако поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Ранее аналогичный случай произошёл в Московской области. Как сообщалось, двухлетний ребёнок, проживающий в Ивантеевке, получил ожог пищевода, выпив уксус. Малыш скончался в больнице.