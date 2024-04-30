В Улан-Удэ кусок крыши снес жительницу на остановке во время урагана

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительницу Улан-Удэ снес кусок крыши, пока та пряталась на остановке. По данным Mash, 32-летняя женщина укрывалась от урагана.

Пострадавшая чудом выжила, пишут авторы Telegram-канала. Женщина отделалась ушибами. Местные жители в свою очередь снимают видео, на которых видно, как трясутся от ветра балконы.

Вы видите, что происходит? Так, это уже несмешно, — говорит очевидица за кадром.

Шквалистый ветер оборвал линии электропередачи и снес торговые палатки в городе. На окраинах Улан-Удэ продолжают гореть леса и поля. Пламя охватило площадь 10 тысяч квадратных метров. Огонь добрался до жилых построек. По данным канала, сгорели 20 домов и хозпостроек.

В Улан-Удэ объявили эвакуацию жителей микрорайона Бурвод на фоне пожара. Жилые дома охватило пламя из-за штормового ветра. По информации МЧС России, ликвидировать огонь пытаются 70 человек и 19 единиц техники.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее сообщил, что пожар не коснулся жилых помещений. По его словам, горели только надворные постройки. На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. В городе введен режим повышенной готовности. Игорь Шутенков заявил, что работают по территории всего Улан-Удэ.