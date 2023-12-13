В Улан-Удэ из-за аварии без света остались 1800 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ произошла авария на электросетях, в результате которой несколько жилых кварталов остались без электричества, сообщили в правительстве Бурятии. Без света оказались около 1,8 тысяч человек.

Авария произошла вечером 12 декабря, о чем также отчитался глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что из-за низких температур в республике введен режим повышенной готовности. На месте аварии работает директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов. Кроме того, четыре оперативно-выездные бригады и 18 единиц спецтехники заняты восстановлением подачи напряжения.

Оперативный штаб по устранению аварии создан администрацией города, а в прогимназии № 108 организован пункт обогрева. По данным «Бурятэнерго», обнаружены два порыва на кабельной линии в районе подстанции «Южная». Большинство социально значимых объектов и многоквартирных домов восстановили электроснабжение, однако жители частного сектора остаются без электричества.

Ранее жители деревни Кузнецово в Красноярском крае остались без света и тепла в 40-градусный мороз. Местные жители записали видеообращение и рассказали, что температура в домах составляет около 10 градусов, из-за чего они вынуждены ходить в верхней одежде и головных уборах. По их словам, региональные власти никак не решают проблему.