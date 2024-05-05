В Улан-Удэ «инфекционка» столкнулась с неожиданным наплывом пациентов Инфекционная больница в Улан-Удэ приняла до 100 пациентов за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число обращений в приемное отделение республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ выросло до 100 за сутки, пишет «Байкал Daily». По данным источника, наплыв пациентов усиливается в выходные и праздничные дни.

В первую очередь медицинскую помощь оказывают тяжелым пациентам. Крайне тяжелых госпитализируют напрямую в отделение реанимации и интенсивной терапии, минуя приемное отделение, — сообщили в больнице.

Врачам «инфекционки» приходится работать в «авральном режиме», уточняет портал. У половины пациентов медики не отметили показаний для экстренной госпитализации. Состояние поступивших граждан оценивается как удовлетворительное с нормальной или субфебрильной температурой тела — до 38 градусов.

Жители Улан-Удэ появляются в медицинском учреждении вечером и ночью. Пациенты хотят сдать анализ крови, сделать рентген грудной клетки и попасть на прием к инфекционисту. В больнице появились огромные очереди. Гражданам приходится ждать осмотра врача более двух часов.

Врачей в РКИБ не хватает, поэтому сотрудникам приходится проводить в больнице более уток. В «инфекционке» действует так называемая триаж-система.

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