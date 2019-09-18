https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Улан-Удэ суд приговорил организатора несанкционированного митинга Петра Дондукова к десяти суткам ареста. Об этом сообщили в суде Советского района столицы Бурятии.

В суде пояснили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде республики, сообщает РИА Новости .

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра. Победителем был признан самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%), которого поддержали местные власти и «Единая Россия». Представитель КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.

Не согласные с итогами выборов мэра люди в ночь на 9 сентября вышли на несанкционированный митинг на площади Советов, требуя повторного голосования. Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего их начали разгонять силовики.

Один из участников протестов распылил в сторону силовиков газовый баллончик, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог глаз. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Дмитрий Хараев, которого обвиняют в распылении слезоточивого газа, будет оставаться в СИЗО один месяц и 29 дней, сообщал News.ru.



К участникам протестов выходил глава Бурятии Алексей Цыденов. Сторонники Мархаева встретили его его осуждающими выкриками. В своём выступлении он сказал, что выборы мэра Улан-Удэ прошли честно.