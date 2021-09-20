В УИК Забайкалья пустые бюллетени порубили топором

В участковых избирательных комиссиях Забайкальского края решили необычным способом погасить не использованные во время голосования бюллетени. Вместо традиционного обрезания части документа члены УИК порубили их топором. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на руководителя Центра общественного наблюдения за выборами в крае Наталью Дроботушенко.

Как рассказала наблюдатель, неиспользованные пустые бюллетени собираются в стопки по 50 штук, после чего у них отрезается угол.

Члены УИК решили внести в работу элемент шоу: углы бюллетеней отсекали топором, тесаком, их отпиливали болгаркой, электролобзиком, электропилой. Подчеркну, что все действия были в рамках закона, — сказала Дроботушенко.

Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября. При голосовании по партийным спискам по результатам подсчёта 97% голосов лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции — с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).