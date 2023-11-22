Полицейский дослужился до замглавы ОВД в Ухте после пыток Baza: в Ухте задержали замглавы ОВД за пытки местной жительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ухте Республики Коми подполковника полиции Владимира Торлопова повысили до звания замглавы городского ОВД через день после того, как он пытал женщину на месте убийства ее сожителя. По данным канала, уголовное дело в его отношении возбудили лишь спустя полгода.

Как пишет Baza, в ночь на 24 июня 36-летний Торлопов, будучи пьяным, приехал на место убийства 57-летнего местного жителя и решил, что мужчину убила его 50-летняя сожительница. Журналисты сообщают, что признания из женщины он выбивал пытками: таскал ее за волосы, бросал на труп, душил и выкручивал ей руки.

По данным авторов канала, на следующий день после случившегося Торлопова повысили до замглавы ОВД Ухты и начальника полиции, а уголовное дело о превышении полномочий в отношении него возбудили лишь спустя полгода. Baza пишет, что сейчас полицейский задержан.

Ранее СМИ сообщили, что полицейские из Курганской области избивали жителя региона, требуя, чтобы он сознался в поджоге стога сена. По информации журналистов, мужчина проживает в селе Уксянске, внимание полицейских он привлек из-за прошлой судимости, но невиновность подозреваемого доказала экспертиза.