В уфимском ЖК нашли скитающуюся по подъезду двухлетнюю девочку Mash Batash: отец оставил маленькую дочь в подъезде в Уфе

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В Уфе мужчина оставил в подъезде жилого дома малолетнюю дочь, пишет Telegram-канал Mash Batash. По данным канала, малышку обнаружили местные жители, на вид ей около двух-трех лет.

Инцидент произошел в ЖК «Биосфера». На скитающегося без присмотра ребенка обратила внимание соседка. Она отвела девочку к консьержу, но тот не смог помочь в поиске родителей. В итоге местные жители сами нашли номер телефона отца. После первого звонка мужчина утверждал, что у него нет детей. После второго пообещал приехать за девочкой.

Однако отца в ЖК так и не дождались. Через три часа ребенка забрали бабушка с дедушкой. По словам соседей, мать девочки «ушла в отрыв», ее телефон недоступен, а квартира в «Биосфере» сдается.

Ранее 21 мая женщина бросила своего ребенка на ступеньках супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве. Малыша доставили в медучреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Свидетелем ссоры семейной пары стал случайный прохожий. Мужчина пытался силой отдать ребенка женщине, а после убежал. Спустя непродолжительное время она оставила малыша на бетонных ступеньках у магазина и тоже ушла, «не обращая внимание на оклики очевидцев».