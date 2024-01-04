Уфимские полицейские приютили бездомного и поплатились В Уфе живший в отделении ОВД бездомный разбил припаркованное у отдела авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бездомный, которому уфимские полицейские позволили жить на территории местного ОВД, разбил заднее стекло автомобиля замначальника следствия, сообщает Telegram-канал Baza. Машина сотрудницы была припаркована у помещения бывшего ведомственного бассейна, где и жил «дядя Вова». Его возмутил запах выхлопных газов от автомобиля.

Инцидент произошел за несколько дней до Нового года. Мужчина живет в помещении бывшего бассейна лишь несколько месяцев. В обмен на кров он занимается уборкой территории отдела. В последние дни «дядя Вова» стал злоупотреблять алкоголем, ему дважды вызывали скорую помощь из-за запойных состояний, пишет Baza.

В декабре сотрудники органов правопорядка задержали мужчину и женщину без определенного места жительства, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве и решили там отдохнуть. Незваные гости расположились на кухне дипмиссии, где распивали алкоголь и курили. Они рассказали стражам порядка, что дернули входную дверь в посольство посильнее и та открылась.

До этого директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова заявила, что инициатива членов Общественной палаты и Совета по попечительству в соцсфере об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику трудового рабства. Авторы идеи предлагают в случае обнаружения бездомного вызывать на место полицию и медиков, и, если за ним нет правонарушений, его должны отправить в «социально-трудовой дом».