В Уфе встали поезда из-за поджога на железной дороге SHOT: диверсанты подожгли железную дорогу в Уфе и нарушили движение поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, в результате диверсии было на два часа задержано движение грузовых поездов. Правоохранительные органы ищут преступников.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 30 августа на железнодорожном перегоне Черниковка – Шакша в Калининском районе Уфы. Злоумышленники подожгли один из релейных шкафов, также они безуспешно пытались взломать два других. Преступников заметил диспетчер на железной дороге, после чего вызвал полицию. Спустя два часа с момента совершения диверсии движение поездов было восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Курской области диверсанты вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому. В настоящее время силовики разыскивают подозреваемых. Стрелки из военизированной охраны, сопровождавшие на военный аэродром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на железной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки.На место ЧП вызвали кинологов, которые не обнаружили взрывчатых веществ. Поезд продолжил движение после освобождения путей.